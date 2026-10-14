Бизнес предложил отменить льготный НДС на сахар и ввести акциз на конфеты

Представители бизнеса предложили отменить льготную ставку НДС на сахар и ввести акциз на шоколадные и нешоколадные конфеты. Эти инициативы вошли в проект предложений предпринимателей к форуму «Деловой России» с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник.

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) выразили обеспокоенность возможными последствиями предложенных изменений. По мнению представителей отрасли, новые налоговые меры могут привести к дальнейшему росту розничных цен.

Предложения затрагивают сразу два направления налогообложения: применение льготной ставки НДС к сахару и введение акциза на кондитерские изделия. При этом сахар является одним из основных ингредиентов при производстве многих сладостей, поэтому изменение налоговой нагрузки может отразиться на затратах производителей.

В случае реализации инициативы участникам рынка предстоит оценить её влияние на себестоимость продукции и конечную стоимость товаров для потребителей.

На данный момент речь идёт о предложениях бизнеса, включённых в проект документа. Само по себе их появление в перечне инициатив не означает, что соответствующие налоговые изменения уже приняты.

Ранее в России продолжили расширять перечень продуктов, подпадающих под систему «Честный знак». С 1 августа обязательной стала маркировка готовых изделий из мяса и птицы, а для колбас аналогичные требования должны заработать с 1 октября.