Бизнес вместо мира? В чём заключается новая стратегия США по России

США могут предложить России новые экономические соглашения ещё до окончания конфликта на Украине. Политолог Юрий Светов в комментарии «Царьграду» назвал такую инициативу «заманухой» и усомнился, что за заявлениями Вашингтона последуют реальные шаги.

По мнению эксперта, подобная схема уже использовалась ранее: Москве предлагают экономические выгоды в обмен на уступки по украинскому вопросу, однако обещания впоследствии могут не выполняться. В качестве примера Светов привёл зерновую сделку и заявил, что ожидаемых послаблений для России тогда не последовало.

Политолог также напомнил о переговорах России и США по украинскому урегулированию. Он считает, что Вашингтон не предпринял достаточных действий для реализации достигнутых ранее договорённостей.

При этом Светов полагает, что у американского бизнеса действительно сохраняется интерес к сотрудничеству с Россией. Речь может идти о редкоземельных металлах, проектах в Арктике и других направлениях. Однако, по его оценке, санкционное давление пока препятствует развитию подобных контактов.

Эксперт считает, что Москве стоит рассматривать любые предложения по мирному урегулированию, но одновременно учитывать существующие противоречия и оценивать инициативы по конкретным действиям, а не заявлениям.

«Я думаю, что никаких реальных шагов в этом направлении нет. Это очередная замануха. Они нам обещают какие-то подачки, а сами тем временем принимают «адские санкции», которые направлены не только против России, но и против тех стран, с которыми она торгует. В первую очередь — против Китая и Индии», — сказал политолог.

Отдельно Светов обратил внимание на возможность переговоров в трёхстороннем формате с участием России, США и Китая. По его мнению, площадкой для обсуждения потенциальных договорённостей может стать предстоящий саммит АТЭС.

Ранее Life.ru рассказывал о проблемах с реализацией соглашения США и Украины по редкоземельным ресурсам. Спустя год после ратификации сделки её практическая реализация, согласно приведённым в материале данным, столкнулась с серьёзными трудностями.