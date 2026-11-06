Здание Верховной рады Украины осталось без водоснабжения и отопления на фоне продолжающихся проблем с коммунальными услугами в Киеве. Электричество в парламенте есть, но подаётся с перебоями. Об этом сообщил депутат Даниил Гетманцев.

Парламентарий рассказал о ситуации в Раде, отвечая на вопросы о том, как работают украинские законодатели в условиях энергетического кризиса.

«Люди спрашивают, как там в Верховной раде. Свет есть с перебоями. Воды нет. Тепла тоже. Всё как у всех. Держимся», — написал Гетманцев в соцсетях.

Проблемы с коммунальными услугами в украинской столице продолжаются уже несколько дней. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в городе неоднократно вводили экстренные отключения электричества. Перебои затронули также водоснабжение и работу общественного транспорта.

Ситуация вызвала недовольство жителей Киева. В последние дни горожане выходили на проезжую часть и перекрывали движение, требуя восстановить подачу электричества. Подобные акции проходили, в частности, в районе Академгородка.