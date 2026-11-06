Блэкаут добрался до Верховной рады — депутаты остались без воды, света и отопления
Нардеп Гетманцев сообщил об отключении воды, света и тепла в Верховной раде
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Здание Верховной рады Украины осталось без водоснабжения и отопления на фоне продолжающихся проблем с коммунальными услугами в Киеве. Электричество в парламенте есть, но подаётся с перебоями. Об этом сообщил депутат Даниил Гетманцев.
Парламентарий рассказал о ситуации в Раде, отвечая на вопросы о том, как работают украинские законодатели в условиях энергетического кризиса.
«Люди спрашивают, как там в Верховной раде. Свет есть с перебоями. Воды нет. Тепла тоже. Всё как у всех. Держимся», — написал Гетманцев в соцсетях.
Проблемы с коммунальными услугами в украинской столице продолжаются уже несколько дней. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в городе неоднократно вводили экстренные отключения электричества. Перебои затронули также водоснабжение и работу общественного транспорта.
Ситуация вызвала недовольство жителей Киева. В последние дни горожане выходили на проезжую часть и перекрывали движение, требуя восстановить подачу электричества. Подобные акции проходили, в частности, в районе Академгородка.
Ранее Life.ru рассказывал, что мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию с электроснабжением города чрезвычайно сложной. По его словам, повреждения энергетических объектов привели к перебоям со светом и водой, а также нарушениям в работе электротранспорта.