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Опубликовано 10 сентября, 17:07

Блэкаут по списку: Задержанный в ФРГ экоактивист готовился взорвать ещё 160 энергообъектов

DPA: У подозреваемого в диверсиях в Германии нашли перечень из 160 целей

Обложка © freepik / magnific

Обложка © freepik / magnific

Блокнот с перечнем более чем 160 возможных целей для диверсий обнаружили в автофургоне подозреваемого в атаках на энергосистему Германии. Об этом сообщает DPA со ссылкой на главу МВД земли Северный Рейн — Вестфалия Герберта Ройля.

«Мы не только задержали подозреваемого в совершении нападений, но, возможно, предотвратили новые атаки», — сказал министр на заседании комитета земельного парламента.

В Германии нашли 12 взрывных устройств у ЛЭП
В Германии нашли 12 взрывных устройств у ЛЭП

Напомним, 48-летнего жителя Гевельсберга задержали возле электростанции Вайсвайлер. Полицейские вышли на его замаскированную палатку по примятой траве. Мужчина не сопротивлялся, при нём обнаружили взрывчатые материалы. В поисках участвовали более 1,7 тысячи сотрудников полиции. Следствие считает, что подозреваемый намеревался нарушить стабильность электросетей и вызвать масштабное отключение электричества.

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Татьяна Миссуми
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