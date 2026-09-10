Блэкаут по списку: Задержанный в ФРГ экоактивист готовился взорвать ещё 160 энергообъектов

Блокнот с перечнем более чем 160 возможных целей для диверсий обнаружили в автофургоне подозреваемого в атаках на энергосистему Германии. Об этом сообщает DPA со ссылкой на главу МВД земли Северный Рейн — Вестфалия Герберта Ройля.

«Мы не только задержали подозреваемого в совершении нападений, но, возможно, предотвратили новые атаки», — сказал министр на заседании комитета земельного парламента.

Напомним, 48-летнего жителя Гевельсберга задержали возле электростанции Вайсвайлер. Полицейские вышли на его замаскированную палатку по примятой траве. Мужчина не сопротивлялся, при нём обнаружили взрывчатые материалы. В поисках участвовали более 1,7 тысячи сотрудников полиции. Следствие считает, что подозреваемый намеревался нарушить стабильность электросетей и вызвать масштабное отключение электричества.