В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, из-за которых привычные графики подачи света временно перестали действовать. Об этом говорится на официальном сайте ДТЭК «Киевские электросети».

Энергетики призвали жителей экономно расходовать электричество, если оно пока есть, чтобы помочь стабилизировать работу энергосистемы.

Накануне ограничения также затронули Киевскую область. По команде «Укрэнерго» экстренные отключения ввели в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах. ДТЭК предупредил, что там почасовые графики также не работают.

Экстренные отключения в Киеве вводили и ранее. Так, 18 ноября после серии взрывов в нескольких районах столицы возникли перебои с электричеством, а городские власти подтвердили переход на аварийный режим по распоряжению «Укрэнерго». Привычные графики тогда также перестали действовать.