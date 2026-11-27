Власти Киева разработали план на случай значительного ухудшения ситуации с транспортным сообщением в украинской столице. Об этом по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего сообщил Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Разработаны конкретные алгоритмы работы общественного транспорта и в целом логистики», — заявил Зеленский.

В частности, правительство совместно с городскими властями прорабатывает возможность запуска бесплатных автобусных маршрутов на случай остановки других видов общественного транспорта. На заседании также обсуждались защита городской инфраструктуры и создание альтернативных транспортных путей. Зеленский потребовал ускорить проведение соответствующих работ.

Транспортные трудности в украинской столице обострились после повреждения мостов через Днепр. На переправах сохраняются ограничения, а жители города сталкиваются с заторами и перебоями в работе общественного транспорта.

Напомним, 23 ноября стало известно, что движение поездов метро через Южный мост Киева могут не восстановить до Нового года. Точные сроки завершения ремонтных работ остаются неизвестными. Кроме того, сегодня Зеленский допустил массовый отъезд жителей Киева из-за предстоящей тяжёлой зимы. Такое заявление он сделал в интервью британской телерадиокомпании Би-би-си.