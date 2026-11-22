Владимир Зеленский может использовать атаки на Крымский мост для дальнейшей эскалации конфликта и затягивания мирных переговоров, опасаясь потерять власть после прекращения боевых действий. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал политолог Сергей Мельничук, комментируя удары ВСУ по транспортному переходу во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Продолжение вооружённого противостояния позволяет нынешнему украинскому руководству откладывать проведение президентских и парламентских выборов. Мельничук полагает, что Зеленский заинтересован в максимально длительном сохранении действующего политического положения и поэтому не спешит переходить к полноценному урегулированию конфликта.

Политолог также обвинил окружение Зеленского в использовании европейской финансовой помощи для личного обогащения. При этом конкретных доказательств хищений он не привёл.

Поводом для комментария стала серия атак на Крымский мост 16, 17 и 19 ноября. В результате ударов беспилотников были повреждены конструкции переправы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте, а специалисты Минтранса приступили к оценке ущерба.