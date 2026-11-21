Никитин сообщил о налаживании основной логистики через Крымский мост
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Основные логистические маршруты через Крымский мост уже налажены, железнодорожное движение работает, а для пассажиров и грузоперевозчиков в ближайшее время опубликуют новый порядок действий. Об этом заявил вице-премьер России Андрей Никитин.
«Железнодорожное движение работает. Основная логистика налажена», — рассказал Никитин kp.ru.
По словам вице-премьера, над восстановлением автомобильного движения продолжают работать инженеры и проектировщики. Окончательные решения по организации проезда будут приняты по итогам их работы.
Ранее Life.ru сообщал о полном возобновлении железнодорожного движения по Крымскому мосту. По словам Никитина, поезда вернулись к штатной работе после завершения восстановительных мероприятий. Ремонт переправы потребовался после серии атак беспилотников в середине ноября.