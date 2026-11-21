Основные логистические маршруты через Крымский мост уже налажены, железнодорожное движение работает, а для пассажиров и грузоперевозчиков в ближайшее время опубликуют новый порядок действий. Об этом заявил вице-премьер России Андрей Никитин.

«Железнодорожное движение работает. Основная логистика налажена», — рассказал Никитин kp.ru.

По словам вице-премьера, над восстановлением автомобильного движения продолжают работать инженеры и проектировщики. Окончательные решения по организации проезда будут приняты по итогам их работы.