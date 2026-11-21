Никитин сообщил, что движение по ж/д части Крымского моста возобновлено
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Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено в полном объёме. Об этом сообщил вице-премьер России Андрей Никитин.
«Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста возобновлено в полном объёме», — сказал зампред правительства в беседе с ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал о завершении ремонта железнодорожных путей Крымского моста. Андрей Никитин тогда пояснил, что возобновить движение можно будет после получения необходимых разрешений от органов безопасности.