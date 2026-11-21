Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено в полном объёме. Об этом сообщил вице-премьер России Андрей Никитин.

«Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста возобновлено в полном объёме», — сказал зампред правительства в беседе с ТАСС.