Ремонт железнодорожных путей на Крымском мосту завершён. Об этом вице-премьер Андрей Никитин сообщил на сессии в рамках «Транспортной недели».

«Буквально только что доложили коллеги, что ремонтные работы на пути закончены и после получения соответствующих разрешений от органов безопасности можно будет возобновлять движение», — заявил зампред правительства.

Железнодорожное сообщение через Керченский пролив приостановили утром 19 ноября после очередной атаки украинских беспилотников. Как сообщал Life.ru со ссылкой на Минтранс, в результате удара пострадавших не было. Специалисты приступили к обследованию повреждённых участков транспортного перехода.

Для Крымского моста это уже третья атака за неделю. Предыдущие удары пришлись на 16 и 17 ноября. Тогда движение автомобилей и поездов также пришлось ограничить, а восстановительные бригады начали устранять повреждения конструкций.

Днём 17 ноября железнодорожное сообщение удалось возобновить по одному пути. На втором участке ремонт продолжался. Из-за перекрытия переправы задерживались четыре пассажирских состава, в том числе поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

На время ограничений власти также организовали альтернативные маршруты для пассажиров и автомобилистов. Ранее Life.ru писал, что Минтранс рассматривает возможность задействовать Керченскую паромную переправу. Кроме того, ведомство прорабатывало запуск дополнительных поездов дальнего следования и пригородного сообщения.