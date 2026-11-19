Россия продолжит отодвигать украинские войска от своих границ на разных направлениях, создавая надёжные полосы безопасности. Об этом президент Владимир Путин заявил журналистам по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. По его словам, такие действия станут в том числе ответом на удары по Крымскому мосту.

«Мы будем делать все для того, чтобы защитить эту трассу [«Новороссия»] и отодвигать дальше противника на этом направлении — так же, как и на других направлениях, создавая полосы безопасности вдоль нашей границы. И это тоже будет последствием ударов по Крымскому мосту», — подчеркнул российский лидер.

Речь идёт в том числе о защите федеральной трассы Р-280 «Новороссия», которая соединяет Ростов-на-Дону с Крымом через Мариуполь и Мелитополь. После повреждения Крымского моста этот сухопутный маршрут приобрёл особое значение для транспортного сообщения с полуостровом. Как ранее сообщал Life.ru, власти организовали перераспределение автомобильных потоков, а также задействовали паромную переправу через Керченский пролив.

Ранее Life.ru рассказывал о расширении буферной зоны в Сумской области. По данным российских военных, группировка «Север» продолжает действовать в приграничных районах, в том числе возле Коренька и Краснополья. Сообщалось также о боестолкновениях в районе Хотени и Груновки. На других участках российские подразделения ведут бои в Запорожской области и ДНР.

Кроме того, в начале ноября стало известно о потерях 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ под Сумами. По информации источников РИА «Новости» в российских силовых структурах, украинское командование направляло военнослужащих соединения для попыток проникновения на позиции ВС РФ. Утверждалось, что многие бойцы числятся пропавшими без вести.