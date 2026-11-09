71-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ несёт серьёзные потери на сумском направлении. Многие военнослужащие соединения числятся пропавшими без вести. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинское командование активно использует бойцов этой бригады для попыток проникновения на позиции российских войск.

«Большие потери на данном участке фронта несет 71-я ОАЭМБР ВСУ, которую украинское командование активно задействует в попытках инфильтрации. Множество боевиков пропадает без вести», — рассказал источник.

Сумская область остаётся одним из направлений боевых действий, где российская армия выполняет задачи по созданию полосы безопасности вдоль государственной границы. Основную роль на этом участке играет группировка войск «Север».

Ранее президент России Владимир Путин поручил продолжить расширение буферной зоны в 2026 году. Эта работа направлена на защиту приграничных российских регионов.

Life.ru уже рассказывал о ситуации с ранеными бойцами 71-й бригады ВСУ в Сумской области. По информации российских силовых структур, командование записало в пропавшие без вести военнослужащих, заблокированных на позициях после авиаудара. При этом раненые продолжали выходить на связь и просить об эвакуации.