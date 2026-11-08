Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ записало в пропавшие без вести раненых военнослужащих, которые оказались заблокированы на позициях после удара российской авиации. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, пострадавшие продолжают выходить на связь и запрашивать эвакуацию, однако руководство подразделения отказывается отправлять за ними помощь.

«Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ записало в пропавшие без вести раненых боевиков, которые оказались заблокированными на позициях в результате удара авиации ВКС РФ», — рассказал источник.

Он подчеркнул, что военнослужащие остаются на заблокированных позициях, несмотря на неоднократные обращения по радиосвязи.

Ранее Life.ru сообщал о массовом исчезновении военнослужащих этой же 71-й бригады ВСУ в Сумской области. По информации российских силовых структур, в августе командование направило на боевые позиции несколько групп, после чего связь с ними оборвалась. К середине октября родственники бойцов по-прежнему не получали сведений об их судьбе.

Похожий случай, как писал Life.ru 22 октября, произошёл в Запорожской области. Командир взвода российской морской пехоты с позывным Бальтазар рассказал, что при отступлении из Червоного Яра украинские подразделения оставили на позициях тяжелораненых сослуживцев. По его словам, часть пострадавших впоследствии эвакуировали российские военнослужащие. После оказания помощи раненые украинские солдаты оказались в плену.