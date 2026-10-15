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Регион
Опубликовано 15 октября, 07:20

Ушли ещё в августе и не вернулись: Под Сумами загадочно исчезают украинские военные

Силовики сообщили об исчезновении групп 71-й бригады ВСУ в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

В Сумской области массово пропадают военнослужащие 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, ещё в августе командование отправило на боевые позиции несколько групп военнослужащих. После этого связь с ними оборвалась. С тех пор семьи не получают известий о судьбе своих близких.

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Ранее Life.ru сообщал о переброске 4-го «Рейнджерского» полка Сил специальных операций ВСУ в Сумскую область. По данным источника в российских силовых структурах, украинское командование направило подразделение в регион для возможного проведения диверсий на позициях ВС РФ. Для обеспечения длительного пребывания бойцов на передовой им передали наземные робототехнические комплексы, предназначенные для эвакуации.

Больше новостей о ситуации на передовой, действиях российских войск и ходе боевых операций — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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