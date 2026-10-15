В Сумской области массово пропадают военнослужащие 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, ещё в августе командование отправило на боевые позиции несколько групп военнослужащих. После этого связь с ними оборвалась. С тех пор семьи не получают известий о судьбе своих близких.

Ранее Life.ru сообщал о переброске 4-го «Рейнджерского» полка Сил специальных операций ВСУ в Сумскую область. По данным источника в российских силовых структурах, украинское командование направило подразделение в регион для возможного проведения диверсий на позициях ВС РФ. Для обеспечения длительного пребывания бойцов на передовой им передали наземные робототехнические комплексы, предназначенные для эвакуации.