Российские военные заявили о поражении пункта временной дислокации 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Сумской области. По данным канала «Северный ветер», удар пришёлся на объект в районе населённого пункта Братеница.

Как утверждается в сообщении, среди погибших были офицеры и сержанты украинского подразделения. Также на Сумском направлении продолжаются позиционные бои. Российские штурмовые группы, как утверждается в публикации, ведут наступательные действия в лесном массиве к северу от Сум.

«Северный ветер» сообщил также об ударах российской авиации, артиллерии и расчётов беспилотников по скоплениям украинских военных и техники в районах Студенка, Иволжанского, Ястребиного, Гавриловой Слободы и Заречья.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении пункта размещения колумбийских наёмников в Дергачах Харьковской области. По данным российских силовиков, на объекте находились иностранные бойцы из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины, переброшенные из Киева.