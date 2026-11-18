Минтранс России прорабатывает запуск дополнительных поездов дальнего следования и пригородных составов в Крыму после атак беспилотников на Крымский мост. При необходимости для перевозки пассажиров и грузов задействуют Керченскую паромную переправу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ведётся работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также пригородного сообщения», — уточнили в министерстве.

Для координации восстановительных работ глава Минтранса Дмитрий Ядров провёл заседание оперативного штаба. Совещание состоялось по поручению вице-премьера Андрея Никитина. В обсуждении приняли участие руководители Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора.

Особое внимание уделяется бесперебойному транспортному сообщению с полуостровом. Дополнительные железнодорожные рейсы должны помочь обеспечить пассажирские перевозки, а паромная переправа остаётся резервным вариантом для перевозки людей и грузов. Решение о её задействовании примут при необходимости.

Работы по восстановлению Крымского моста продолжаются после атак беспилотников 16 и 17 ноября. Движение поездов через транспортный переход уже возобновлено в полном объёме, однако власти продолжают прорабатывать альтернативные способы сообщения с полуостровом.

Life.ru сообщал о возобновлении железнодорожного движения по Крымскому мосту после атаки ВСУ. Изначально поезда пустили по одному пути, пока на втором продолжались восстановительные работы. Из-за повреждений транспортного перехода задерживались четыре пассажирских состава, направлявшихся в Крым.