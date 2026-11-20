В Севастополе с 21 ноября возобновляется продажа билетов на автобусы, следующие через Крымский мост. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, на время действия временной схемы пассажирам предстоит добираться до Керчи на автобусе, затем пересаживаться на электричку до Тамани, а оттуда продолжать путь на автобусе до конечного пункта. Все эти участки входят в стоимость приобретённого билета, однако проезд на электричке необходимо оплатить отдельно.

16, 17 и 19 ноября Крымский мост подвергся атакам ВСУ, в результате которых были повреждены его конструкции. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ). Специалисты оценивают нанесённый ущерб, сообщали в Минтрансе России.

При этом железнодорожное движение по мосту открыто. Поезда дальнего следования из Керчи ходят по расписанию, также между Крымом и Таманью курсируют электрички.