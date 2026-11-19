Все пассажирские поезда «Таврия», задержанные из-за временного перекрытия Крымского моста 19 ноября, прибыли в Керчь. Железнодорожное движение по переправе возобновлено, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

В компании уточнили, что остальные составы «Таврия» 19 ноября и в последующие дни планируют отправлять по расписанию. Время отправления поездов остаётся без изменений.

Кроме того, согласованные автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи продолжают курсировать по установленному графику. Пассажиры могут воспользоваться ими для пересадки на железнодорожный транспорт.

Ранее Life.ru сообщал о задержке трёх пассажирских поездов на подходах к Крымскому мосту после ночной атаки ВСУ. Два состава из Москвы и Санкт-Петербурга находились на станции «Тамань-пассажирская», ещё один остановился на другой станции. Ожидающим пассажирам организовали выдачу воды и горячего питания, на месте работали волонтёры и дежурила машина скорой помощи.