Три пассажирских поезда задерживаются на подходах к Крымскому мосту после ночной атаки ВСУ и временной остановки железнодорожного движения. Два состава из Москвы и Санкт-Петербурга находятся на станции «Тамань-пассажирская», ещё один остановился на другой станции, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Пассажиры поездов из Москвы и Санкт-Петербурга обеспечены всем необходимым», — говорится в сообщении.

Людям, ожидающим электричку в Тамани, организовали выдачу воды и горячего питания. На станции работают пункты обогрева с волонтёрами, также дежурит бригада скорой помощи.

Утром 19 ноября Минтранс России объявил о приостановке движения по железнодорожной части Крымского моста после ночной атаки беспилотников. По информации ведомства, пострадавших нет, специалисты оценивают нанесённый ущерб.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении конструкций Крымского моста в результате атак 16 и 17 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, а движение транспорта временно ограничили. Днём 17 ноября железнодорожное сообщение удалось возобновить по одному пути, пока на втором продолжались восстановительные работы. Тогда задерживались четыре пассажирских состава, направлявшихся в Крым.