Россия потребовала от Нидерландов объяснить использование ракет-дронов Ruta при ударе по Крымскому мосту. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский поднял этот вопрос на заседании организации в Вене, пишет ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что при атаке, по имеющимся у Москвы сведениям, применялось вооружение нидерландской компании Destinus. Он напомнил, что министр обороны королевства недавно открыто назвал Россию врагом, и поставил под сомнение степень вовлечённости Гааги в украинский конфликт.

«Мы ждём от Гааги разъяснений и повторяем вопрос нашего посольства: означает ли всё это, что Нидерланды открыто вступают в украинский конфликт?» — заявил Полянский.

Дополнительные вопросы у российской стороны вызвало расследование нидерландской газеты NRC. Журналисты изучили внутренние документы Destinus и поговорили более чем с 40 её сотрудниками, выяснив, что специалисты предприятия могли не только поставлять вооружения Украине, но и непосредственно участвовать в испытаниях и запусках ударных беспилотников.

В частности, по данным издания, ещё в 2023 году представители компании испытывали дроны в районе Харькова. Они также помогали украинским военным запускать аппараты по целям на российской территории, в том числе в направлении Воронежа. Именно эти сведения вместе с сообщениями о применении Ruta при атаке на Крымский мост стали основанием для вопросов Полянского к властям Нидерландов.

Накануне Life.ru сообщал, что российское посольство в Гааге потребовало разъяснить возможную причастность сотрудников Destinus к ударам беспилотников по территории РФ. Дипломаты также обратили внимание на крупные контракты компании с нидерландским военным ведомством и призвали власти королевства пояснить, насколько им известно о деятельности производителя на Украине.