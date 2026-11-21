Владимир Зеленский не вправе угрожать разрушением Крымского моста, так как сам полуостров и переправа связаны с жизнью миллионов людей, которые уже сказали «нет» Киеву и вернулись в родную гавань — Россию. Об этом напомнила бывший прокурор полуострова Наталья Поклонская, комментируя очередные угрозы со киевского режима.

«Вы используете и землю, и людей, и свою страну вместе с мостами и инфраструктурой для того, чтобы продолжать «игру» и не потерять одну из главных «ролей», — обратилась она к Зеленскому в своём телеграм-канале.

Поклонская напомнила, что крымчане ценой неимоверных усилий смогли отстоять своё право на землю, Родину и русский язык. Она отметила, что Зеленский давно перестал слышать не только жителей полуострова, но и самих граждан Украины, которых ни во что не ставит и просто бросает в огонь своих политических амбиций.

Поклонская подчеркнула, что Крым — это прежде всего люди, а значит Зеленский не имеет никакого права посягать на их спокойствие, территорию и историческую память, пытаясь разрушить физическую нить с Россией через Крымский мост.

Напомним, в интервью телеканалу NBC News Владимир Зеленский вновь пообещал нанести удары по Крымскому мосту, сетуя, что предыдущие атаки не принесли нужного результата. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже сравнил угрозы главы киевского режима с государственным терроризмом. По мнению депутата, Зеленский намеренно искажает сведения о назначении переправы, утверждая, что российские военные используют её для перевозки вооружений в Крым. Мост является гражданским объектом, а заявления Киева призваны оправдать новые атаки ВСУ, отметил Слуцкий.