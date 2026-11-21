Удары ВСУ по Крымскому мосту вызвали резкое осуждение среди украинских переселенцев, проживающих в Крыму. Глава местного Центра поддержки украинских переселенцев общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко назвал произошедшее вопиющим варварством и военным преступлением. Об этом он заявил РИА «Новости».

«Киевский режим продемонстрировал вопиющее варварство атакой на Крымский мост. Это исключительно мирный гражданский объект, поэтому атака ВСУ — это военное преступление, которому нет срока давности», — подчеркнул Бондаренко.

По его словам, украинские переселенцы осуждают действия Киева, связанные с ударами по гражданской инфраструктуре. Представитель движения считает, что подобные атаки направлены на создание политического резонанса и способны привести к дальнейшей эскалации конфликта.