Украинские переселенцы в Крыму осудили атаку ВСУ на Крымский мост
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Удары ВСУ по Крымскому мосту вызвали резкое осуждение среди украинских переселенцев, проживающих в Крыму. Глава местного Центра поддержки украинских переселенцев общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко назвал произошедшее вопиющим варварством и военным преступлением. Об этом он заявил РИА «Новости».
«Киевский режим продемонстрировал вопиющее варварство атакой на Крымский мост. Это исключительно мирный гражданский объект, поэтому атака ВСУ — это военное преступление, которому нет срока давности», — подчеркнул Бондаренко.
По его словам, украинские переселенцы осуждают действия Киева, связанные с ударами по гражданской инфраструктуре. Представитель движения считает, что подобные атаки направлены на создание политического резонанса и способны привести к дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее Life.ru сообщал о повторной атаке ВСУ на Крымский мост. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об очередном ударе 17 ноября, после которого движение транспорта по переправе было приостановлено. Впоследствии Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками 16 и 17 ноября.