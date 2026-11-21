Минтранс ежедневно проводит совещания штаба по ситуации с Крымским мостом
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Министерство транспорта России ежедневно проводит заседания оперативного штаба по ситуации с Крымским мостом. Специалисты координируют пассажирские и грузовые перевозки на фоне восстановления транспортного сообщения с полуостровом после атак беспилотников. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Андрей Никитин.
«Минтранс в ежедневном режиме проводит заседание штаба», — заявил заместитель председателя правительства.
По словам Никитина, глава Минтранса Дмитрий Ядров регулярно докладывает ему о текущей ситуации с перевозками в Крым. Ведомство отслеживает работу транспортных маршрутов и принимает меры для обеспечения сообщения с полуостровом.
Ранее Life.ru сообщал, что 19 ноября Андрей Никитин заявил о круглосуточных восстановительных работах на Крымском мосту. По словам вице-премьера, специалисты занимаются устранением последствий повреждений и восстановлением транспортной инфраструктуры. Мост подвергся нескольким атакам беспилотников в течение одной недели, после чего движение по нему пришлось ограничивать. Правительство поручило профильным ведомствам обеспечить максимально оперативное возобновление перевозок.