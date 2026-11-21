Министерство транспорта России ежедневно проводит заседания оперативного штаба по ситуации с Крымским мостом. Специалисты координируют пассажирские и грузовые перевозки на фоне восстановления транспортного сообщения с полуостровом после атак беспилотников. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Андрей Никитин.

«Минтранс в ежедневном режиме проводит заседание штаба», — заявил заместитель председателя правительства.

По словам Никитина, глава Минтранса Дмитрий Ядров регулярно докладывает ему о текущей ситуации с перевозками в Крым. Ведомство отслеживает работу транспортных маршрутов и принимает меры для обеспечения сообщения с полуостровом.