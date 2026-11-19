Последствия повреждений Крымского моста рассчитывают устранить в ближайшее время. Восстановительные работы ведутся круглосуточно под контролем оперативного штаба Минтранса России. Об этом вице-премьер РФ Андрей Никитин заявил журналистам на XX форуме «Транспорт России» в Москве.

«Работает оперативный штаб в Минтрансе. Эта работа ведётся круглосуточно. Коллеги занимаются устранением последствий повреждений, и, в принципе, есть прогноз, что это будет сделано в самое ближайшее время», — рассказал зампред правительства.

Крымский мост подвергся серии атак беспилотников 16, 17 и 19 ноября. После последнего удара специалисты вновь приступили к обследованию повреждённых участков, а транспортное сообщение через переправу пришлось ограничить.

Ранее Life.ru сообщал, что вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о согласовании плана восстановления Крымского моста. Специалисты рассмотрели три варианта ремонта с учётом стоимости и сроков работ. По словам зампреда правительства, необходимые средства уже выделены, команда строителей сформирована, а окончательно утвердить план рассчитывают в ближайшие несколько дней.