Движение поездов по первому железнодорожному пути Крымского моста открыто. Об отправлении состава «Таврия» Москва — Керчь сообщили в Минтрансе России.

«Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто. Поезд «Таврия» №92/91 Москва — Керчь отправлен со станции Тамань», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее железнодорожное сообщение через Крымский мост временно приостановили после ночной атаки беспилотников. Из-за ограничений пассажирские составы не могли продолжить движение по маршрутам.

Теперь Минтранс объявил об открытии первого пути и отправлении поезда в направлении Керчи.