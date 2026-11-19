План восстановления Крымского моста после атак беспилотников полностью согласован. Утвердить его рассчитывают в ближайшие несколько дней, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«План восстановления полностью согласован, деньги на это есть. Профессиональная команда есть. Мы в ближайшие несколько дней этот план утвердим», — рассказал заместитель председателя правительства.

По словам Хуснуллина, специалисты рассматривали три варианта восстановления повреждённого сооружения. Каждый из них оценивают с точки зрения стоимости и сроков выполнения работ. Одновременно прорабатываются возможности оптимизации ремонта.

Вице-премьер подчеркнул, что необходимые средства для восстановления Крымского моста уже предусмотрены. Кроме того, сформирована команда специалистов, которая займётся реализацией согласованного плана. Окончательное решение по организации работ ожидается в ближайшие дни.

Восстановление переправы потребовалось после серии атак беспилотников в ноябре. В результате ударов 16 и 17 ноября были повреждены конструкции моста. После новой атаки в ночь на 19 ноября движение поездов вновь пришлось временно приостановить.

Ранее Life.ru сообщал, что отдельные элементы Крымского моста могут восстановить и запустить в течение одного-двух месяцев. Такой предварительный срок также называл Хуснуллин. При этом продолжительность полного восстановления будет зависеть от выбранного варианта ремонта и состояния повреждённых конструкций.