Атаки на Крымский мост не способны изменить положение украинских войск на поле боя. Такую оценку дал постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Он [мост] получил повреждения, но, разумеется, будет восстановлен, как уже было не раз. На ситуацию на поле боя, где украинские войска несут колоссальные потери и теряют одну позицию за другой, эта пиар-акция никак не повлияет. Однако в Киеве по этому поводу устроили настоящий фестиваль», — заявил дипломат.

С таким заявлением представитель России выступил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

По мнению Полянского, украинское руководство пытается использовать атаки на транспортный объект прежде всего для создания информационного эффекта. Дипломат связал происходящее с действиями Владимира Зеленского, подчеркнув, что не видит у подобных ударов перспектив изменить ситуацию в зоне боевых действий.

Отдельно Полянский обратил внимание на реакцию Киева. По его словам, украинские власти придали ударам чрезмерное значение, несмотря на отсутствие ощутимых результатов для положения ВСУ.