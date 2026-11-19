Полянский назвал атаки ВСУ на Крымский мост пиар-акцией Зеленского
Дмитрий Полянский. Обложка © ТАСС / Zuma
Атаки на Крымский мост не способны изменить положение украинских войск на поле боя. Такую оценку дал постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
«Он [мост] получил повреждения, но, разумеется, будет восстановлен, как уже было не раз. На ситуацию на поле боя, где украинские войска несут колоссальные потери и теряют одну позицию за другой, эта пиар-акция никак не повлияет. Однако в Киеве по этому поводу устроили настоящий фестиваль», — заявил дипломат.
С таким заявлением представитель России выступил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
По мнению Полянского, украинское руководство пытается использовать атаки на транспортный объект прежде всего для создания информационного эффекта. Дипломат связал происходящее с действиями Владимира Зеленского, подчеркнув, что не видит у подобных ударов перспектив изменить ситуацию в зоне боевых действий.
Отдельно Полянский обратил внимание на реакцию Киева. По его словам, украинские власти придали ударам чрезмерное значение, несмотря на отсутствие ощутимых результатов для положения ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении конструкций Крымского моста в результате атак 16 и 17 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, а движение транспорта временно ограничили. Однако утром 19 ноября Минтранс России сообщил о новой приостановке движения поездов по Крымскому мосту после ночной атаки беспилотников. Сроки возобновления железнодорожного сообщения и запуска ранее объявленной схемы пассажирских перевозок пока не уточняются.