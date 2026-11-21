Заявление Владимира Зеленского о намерении окончательно уничтожить Крымский мост является государственным терроризмом. Такую оценку дал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своём канале в MAX.

«Заявление Зеленского о намерении полностью уничтожить Крымский мост — сугубо гражданский объект — откровенный государственный терроризм», — подчеркнул политик.

По мнению Слуцкого, украинский лидер намеренно искажает сведения о назначении переправы, утверждая, что российские военные используют её для перевозки вооружений в Крым. Депутат настаивает, что мост является гражданским объектом, а заявления Киева призваны оправдать новые атаки.

Глава ЛДПР также обвинил европейских политиков в попытках усилить противостояние с Россией. Он связал их действия с тем, что Киев и европейские столицы не участвовали в трёхсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне.

Слуцкий напомнил и о призыве российского президента к украинцам перейти на правильную, по его выражению, сторону истории. Депутат считает, что эти слова обращены к людям, которые выступают за прекращение конфликта и сохранение исторических связей с Россией.

При этом политик предупредил, что новые атаки на российские объекты не останутся без ответа. Он также раскритиковал европейские страны за поддержку Киева и призвал их отказаться от расчётов на военное поражение России.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин пообещал восстановить Крымский мост после украинских ударов. Российский лидер подчеркнул, что переправу обязательно приведут в порядок. Мост подвергался атакам 16, 17 и 19 ноября, после чего движение транспорта по нему ограничивали.