Путин: Крымский мост, конечно же, восстановят
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Крымский мост обязательно восстановят после атак украинских беспилотников. Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогам переговоров в Китае.
Путин — об атаках ВСУ на Крымский мост. Видео © Life.ru
«Мост мы, конечно, восстановим», — подчеркнул российский лидер, комментируя дальнейшую судьбу транспортного перехода.
Заявление прозвучало на фоне повреждений, полученных Крымским мостом в результате нескольких ударов. Переправа подвергалась атакам 16, 17 и 19 ноября, после чего движение транспорта приходилось ограничивать.
Ранее Life.ru сообщал, что вице-премьер Марат Хуснуллин назвал предварительные сроки восстановления отдельных элементов Крымского моста. По его словам, запуск некоторых конструкций может состояться через один-два месяца.