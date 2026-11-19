Крымский мост обязательно восстановят после атак украинских беспилотников. Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогам переговоров в Китае.

Путин — об атаках ВСУ на Крымский мост. Видео © Life.ru

«Мост мы, конечно, восстановим», — подчеркнул российский лидер, комментируя дальнейшую судьбу транспортного перехода.

Заявление прозвучало на фоне повреждений, полученных Крымским мостом в результате нескольких ударов. Переправа подвергалась атакам 16, 17 и 19 ноября, после чего движение транспорта приходилось ограничивать.