Движение поездов метро через Южный мост в Киеве не удастся восстановить до конца 2026 года. Ремонт повреждённой инфраструктуры продолжается, однако точные сроки завершения работ неизвестны, заявил глава Дарницкой районной администрации Александр Ковтунов в интервью «Новости.LIVE».

«Не могу сказать, когда у нас должен был быть запуск… когда именно будут выполнены все работы. До Нового года, мне кажется, нет», — сказал чиновник.

По словам Ковтунова, повреждения пришлись на участок моста, по которому проходят пути Сырецко-Печерской линии метро. Он отметил, что восстановление технически возможно, однако назвать дату возобновления движения пока не может.