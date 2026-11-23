Метро через Южный мост Киева могут не восстановить до Нового года
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Движение поездов метро через Южный мост в Киеве не удастся восстановить до конца 2026 года. Ремонт повреждённой инфраструктуры продолжается, однако точные сроки завершения работ неизвестны, заявил глава Дарницкой районной администрации Александр Ковтунов в интервью «Новости.LIVE».
«Не могу сказать, когда у нас должен был быть запуск… когда именно будут выполнены все работы. До Нового года, мне кажется, нет», — сказал чиновник.
По словам Ковтунова, повреждения пришлись на участок моста, по которому проходят пути Сырецко-Печерской линии метро. Он отметил, что восстановление технически возможно, однако назвать дату возобновления движения пока не может.
Ранее Life.ru сообщал, что Южный мост в Киеве не удалось полностью открыть после ракетных ударов. Мэр города Виталий Кличко объявил о частичном восстановлении автомобильного движения с левого берега на правый с ограничениями по массе транспорта. При этом движение в обратном направлении оставалось закрытым из-за повреждений конструкций.