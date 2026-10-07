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Опубликовано 7 октября, 10:51

Блиновская не признала вину при кассационном пересмотре дела

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Елена Блиновская не признала вину в инкриминируемых ей преступлениях, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА «Новости». Автор «Марафона желаний» осуждена на четыре с половиной года лишения свободы за легализацию денежных средств и незаконный оборот средств платежей.

«Виновной себя осуждённая Блиновская Е.О. в суде не признала», — говорится в материалах.

Адвокаты добивались отмены приговора. Одним из аргументов защиты стало истечение срока давности по статье об уклонении от уплаты налогов ещё до поступления дела в суд первой инстанции. Кассация этот довод отклонила.

Согласно документам, при рассмотрении дела по существу защита обращала внимание на истечение срока давности, однако не просила прекратить уголовное дело в этой части. Суд счёл правомерным вынесение обвинительного приговора с освобождением Блиновской от наказания по налоговой статье.

ФНС начислила Елене Блиновской около 300 тысяч рублей имущественных налогов
ФНС начислила Елене Блиновской около 300 тысяч рублей имущественных налогов

При этом РИА «Новости» напоминает, что в январе 2025 года на заседании суда первой инстанции блогер полностью признавала вину. Причины расхождения с формулировками судебных материалов в сообщении не уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о поступлении жалоб на приговор Блиновской во Второй кассационный суд. Первоначально, в марте 2025 года, ей назначили пять лет колонии, затем Мосгорсуд сократил срок до четырёх с половиной лет. 29 июля 2026 года кассационная инстанция оставила приговор без изменений. Защита заявляла о намерении обратиться в Верховный суд.

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Александра Вишнякова
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