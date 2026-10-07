Блиновская не признала вину при кассационном пересмотре дела

Елена Блиновская не признала вину в инкриминируемых ей преступлениях, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА «Новости». Автор «Марафона желаний» осуждена на четыре с половиной года лишения свободы за легализацию денежных средств и незаконный оборот средств платежей.

«Виновной себя осуждённая Блиновская Е.О. в суде не признала», — говорится в материалах.

Адвокаты добивались отмены приговора. Одним из аргументов защиты стало истечение срока давности по статье об уклонении от уплаты налогов ещё до поступления дела в суд первой инстанции. Кассация этот довод отклонила.

Согласно документам, при рассмотрении дела по существу защита обращала внимание на истечение срока давности, однако не просила прекратить уголовное дело в этой части. Суд счёл правомерным вынесение обвинительного приговора с освобождением Блиновской от наказания по налоговой статье.

При этом РИА «Новости» напоминает, что в январе 2025 года на заседании суда первой инстанции блогер полностью признавала вину. Причины расхождения с формулировками судебных материалов в сообщении не уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о поступлении жалоб на приговор Блиновской во Второй кассационный суд. Первоначально, в марте 2025 года, ей назначили пять лет колонии, затем Мосгорсуд сократил срок до четырёх с половиной лет. 29 июля 2026 года кассационная инстанция оставила приговор без изменений. Защита заявляла о намерении обратиться в Верховный суд.