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Регион
Опубликовано 7 октября, 10:50

ФНС начислила Елене Блиновской около 300 тысяч рублей имущественных налогов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Федеральная налоговая служба выставила Елене Блиновской очередной счёт. Создательнице марафонов начислили почти 300 тысяч рублей за имущество, которым она до сих пор владеет. Речь идёт о фискальных сборах за 2025 год, выяснил SHOT.

Несмотря на уголовное преследование и банкротство, за 45-летней знаменитостью числятся активы суммарной рыночной стоимостью около четверти миллиарда рублей. Среди них — земля площадью 35 соток в подмосковном элитном посёлке «Миллениум парк» за 210 млн, требующая 34 тысяч рублей сбора, а также крымский надел в пять соток с пошлиной в три тысячи.

Кроме участков, у осуждённой остаются два столичных парковочных места на Серпуховском валу ценой около 4 млн рублей, на которые начислено 10 тысяч. Самой дорогой статьёй в квитанции стал автомобиль Bentley Continental 2019 года выпуска: владение роскошным купе обойдется ещё в 215 тысяч.

Погасить образовавшуюся задолженность гражданка обязана в установленный срок — не позднее 2 декабря.

Для нынешнего положения недавней миллионерши сумма выглядит внушительной. В исправительной колонии она трудится швеёй с официальным окладом всего 6700 рублей в месяц, поэтому для закрытия платежки ей придётся отдать заработок за 35 рабочих периодов.

По делу Блиновской выдали 10 исполнительных листов на конфискацию имущества
По делу Блиновской выдали 10 исполнительных листов на конфискацию имущества

Ранее Life.ru сообщал, что суд признал ещё один налоговый долг Блиновской и постановил погасить его за счёт оставшегося после расчётов с кредиторами имущества. Новое требование ФНС составило 15,5 тысячи рублей.

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Оксана Попова
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