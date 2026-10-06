По делу Блиновской выдали 10 исполнительных листов на конфискацию имущества

Савёловский суд Москвы оформил десять исполнительных листов для конфискации имущества Елены Блиновской, девять из них уже переданы взыскателю. Об этом стало известно из судебных материалов.

«В суде сформировано 10 исполнительных листов на конфискацию имущества по уголовному делу для Федеральной службы судебных приставов», — сказано в сообщении.

На основании этих бумаг ФССП сможет исполнить решение об обращении собственности осуждённой в доход государства, пишет ТАСС.

В марте 2025 года Блиновскую приговорили к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализацию средств. Ей также назначили штраф в миллион рублей и четырёхлетний запрет на предпринимательскую деятельность. Под конфискацию попали в том числе элитная недвижимость и объекты в Крыму, а гражданский иск составил 587 млн рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что суд признал ещё один налоговый долг Блиновской и постановил погасить его за счёт оставшегося после расчётов с кредиторами имущества. Новое требование ФНС составило 15,5 тысячи рублей.