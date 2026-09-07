Суд взыскал 2,7 млн рублей с мужа Блиновской по делу о сделках с глэмпингами

Арбитражный суд Москвы признал незаконными часть сделок между мужем Елены Блиновской Алексеем и компанией, управлявшей сетью яхтенных глэмпингов «Точка Немо». С них взыскали около 2,7 млн рублей в конкурсную массу «королевы марафонов», передаёт РИА «Новости».

Разбирательство началось по заявлению финансового управляющего Блиновской. Суд изучил договоры займа, заключённые в 2021–2022 годах между Блиновским и ООО «Ветер», и пришёл к выводу, что они были оформлены с нарушениями в части участников сделок.

Представители финансового управляющего заявили, что займы носили притворный характер и могли использоваться для вывода средств. По их версии, деньги поступали от компании «Ярославна», которая входила в схему дробления бизнеса Блиновской, а Алексей Блиновский выступал посредником в этих операциях.

В компании «Ветер» с такими выводами не согласились. Там заявили, что не участвовали в каких-либо схемах и не знали о возможном происхождении средств.

Ранее суды двух инстанций установили, что Блиновская предоставила «Ветру» займы на общую сумму 16,4 млн рублей. При этом суды признали, что реальным источником денег была именно предпринимательница, а не компании, которые фигурировали в схеме дробления бизнеса.

Отдельно внимание привлекла связь Блиновских с проектом «Точка Немо». Сеть яхтенных глэмпингов развивалась в Ярославской и Нижегородской областях, а инвестиции в проект обсуждались ещё в 2022 году.

Ранее внимание суда привлекла недвижимость семьи Блиновской. Апелляция отменила решение о конфискации квартиры, машино-места и кладовки отца блогера Олега Останина в элитном ЖК «Донской Олимп» в Москве. Изначально Арбитражный суд решил выставить эти объекты на торги за 50 млн рублей, посчитав, что недвижимость могла быть переписана на родственника для сокрытия доходов.