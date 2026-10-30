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Регион
Опубликовано 30 октября, 14:21

Блиновская обратилась в Верховный суд за отсрочкой наказания из-за дочери

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Осуждённая на четыре с половиной года колонии блогер Елена Блиновская обратилась в Верховный суд России, пытаясь добиться отсрочки отбывания наказания до 14-летия младшей дочери. Жалоба защиты «королевы марафонов» поступила 26 октября, дата её рассмотрения пока не назначена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Блогер отбывает наказание в колонии во Владимирской области. В марте 2025 года Савёловский суд Москвы назначил ей пять лет лишения свободы по делу о легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. В октябре того же года Мосгорсуд сократил срок до четырёх с половиной лет.

Блиновская воспитывает четверых детей. Её адвокаты настаивают, что при решении вопроса об отсрочке суды не учли должным образом семейные обстоятельства и интересы несовершеннолетней дочери. При этом наличие малолетнего ребёнка само по себе не гарантирует освобождения от отбывания наказания.

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Ранее суд отказал елене Блиновской в отсрочке наказания до 14-летия дочери. Защита тогда сочла решение необоснованным, заявив, что представленные доводы не получили надлежащей оценки. После отказа кассационной инстанции адвокаты продолжили добиваться пересмотра решения.

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Юрий Лысенко
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