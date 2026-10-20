Суд отказал Блиновской в отсрочке наказания до 14-летия дочери

Суд отклонил жалобу блогера Елены Блиновской на отказ в отсрочке отбывания оставшейся части наказания. Осуждённая просила разрешить ей вернуться к детям и отложить исполнение приговора до тех пор, пока её младшей дочери не исполнится 14 лет. Об этом «Рен ТВ» сообщили в пресс-службе суда.

Первоначально в удовлетворении ходатайства отказал районный суд. Блиновская обжаловала это решение, однако областная инстанция оставила его в силе. Теперь защита добивается пересмотра отказа в кассационном порядке.

Как ранее сообщала адвокат блогера Наталия Сальникова, жалоба направлена во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Защита считает предыдущие решения необоснованными и настаивает, что суды не дали должной оценки представленным доводам. Дата рассмотрения обращения пока не назначена.

Блиновская добивается возможности находиться рядом с младшей дочерью, пока та не достигнет 14-летнего возраста. Однако само наличие несовершеннолетних детей не гарантирует предоставления отсрочки: решение принимается судом с учётом обстоятельств дела.

В марте 2025 года Савёловский районный суд Москвы приговорил основательницу «Марафона желаний» к пяти годам колонии общего режима по делу о налоговых преступлениях, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. В октябре того же года Мосгорсуд сократил срок заключения до четырёх с половиной лет.

По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса, которая позволила занизить налогооблагаемые доходы за 2019–2021 годы. Сумма неуплаченных налогов, фигурировавшая в материалах дела, превышала 900 миллионов рублей.