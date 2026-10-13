Суд взыскал 844 тысячи рублей с главы фан-клуба Блиновской

Руководительницу фан-клуба Елены Блиновской Юлию Жуйкову обязали вернуть более 844 тысяч рублей в конкурсную массу «королевы марафонов». Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, вынесенное в апреле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с делом.

Спор возник из-за денежных переводов со счетов Блиновской в пользу Жуйковой, которая руководила сообществом поклонников блогерши Blinovskaya Club. Финансовый управляющий Мария Ознобихина посчитала, что эти платежи нанесли ущерб кредиторам, и потребовала вернуть средства.

При этом Жуйкова также возглавляла компанию «Вега», которая занималась организацией трансформационной игры «Путь желаний». Эта фирма фигурировала в материалах о дроблении бизнеса Блиновской.

Представитель Жуйковой настаивал, что полученные деньги предназначались исключительно для работы фан-клуба. По его словам, средства тратили на встречи бывших участниц марафонов в разных городах, в том числе на аренду площадок.

Сторона Блиновской также утверждала, что Blinovskaya Club был некоммерческим проектом, не приносил дохода и не имел отношения к схеме дробления бизнеса. А деятельность «Веги» касалась отдельного направления — продажи и проведения трансформационной игры.

Однако суд признал перечисления незаконными и постановил взыскать более 844 тысяч рублей. Апелляционная инстанция согласилась с этим решением. Деньги должны поступить в конкурсную массу Блиновской для последующих расчётов с кредиторами.

Ранее Life.ru сообщал о взыскании 10 миллионов рублей с участника бизнес-схемы Блиновской Романа Миняева. Суд установил, что тот получил средства от связанной с блогершей компании «Сириус» под видом дивидендов. Финансовый управляющий доказал неправомерность выплат, после чего деньги обязали вернуть в конкурсную массу.