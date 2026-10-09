Недвижимость Елены Блиновской почти на 200 млн рублей отошла государству

Имущество известной создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской продолжает уходить в счёт государства. Две элитные квартиры в Москве, суммарная стоимость которых оценивается почти в 200 миллионов рублей, сменили владельца.

Сделка по переходу права собственности была официально зафиксирована 3 сентября. Поводом для изъятия послужили решения Савёловского районного суда и апелляционное определение Московского городского суда.

Оба объекта недвижимости располагаются на втором этаже одного здания на Серпуховском Валу. Площадь одной квартиры составляет 58,8 квадратных метра, второй — 132,2 квадратных метра. Примечательно, что ранее эти жилые площади оформлялись в ипотеку сроком на 20 лет.

Одновременно с этим семья блогерши лишилась возможности распоряжаться загородной резиденцией в Истре. Стоимость загородного особняка оценивают примерно в 500 миллионов рублей. На дом наложен строгий запрет: его нельзя переоформлять на третьих лиц или продавать.

«Алексей Блиновский пытался продать особняк площадью 1700 м² для погашения налогового долга — тогда цену снизили с миллиарда до 750 млн рублей», — передает Mash.

Пока что дом юридически числится за семьей, но реализовать его на рынке они не могут. В настоящее время на едином налоговом счёте самой Елены Блиновской остался долг в размере всего 10 тысяч рублей. Аналогичная сумма взыскивается с нее в качестве государственной пошлины по судебному производству.