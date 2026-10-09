Недвижимость Елены Блиновской почти на 200 млн рублей отошла государству
Обложка © VK / Елена Блиновская
Имущество известной создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской продолжает уходить в счёт государства. Две элитные квартиры в Москве, суммарная стоимость которых оценивается почти в 200 миллионов рублей, сменили владельца.
Сделка по переходу права собственности была официально зафиксирована 3 сентября. Поводом для изъятия послужили решения Савёловского районного суда и апелляционное определение Московского городского суда.
Оба объекта недвижимости располагаются на втором этаже одного здания на Серпуховском Валу. Площадь одной квартиры составляет 58,8 квадратных метра, второй — 132,2 квадратных метра. Примечательно, что ранее эти жилые площади оформлялись в ипотеку сроком на 20 лет.
Одновременно с этим семья блогерши лишилась возможности распоряжаться загородной резиденцией в Истре. Стоимость загородного особняка оценивают примерно в 500 миллионов рублей. На дом наложен строгий запрет: его нельзя переоформлять на третьих лиц или продавать.
«Алексей Блиновский пытался продать особняк площадью 1700 м² для погашения налогового долга — тогда цену снизили с миллиарда до 750 млн рублей», — передает Mash.
Пока что дом юридически числится за семьей, но реализовать его на рынке они не могут. В настоящее время на едином налоговом счёте самой Елены Блиновской остался долг в размере всего 10 тысяч рублей. Аналогичная сумма взыскивается с нее в качестве государственной пошлины по судебному производству.
Ранее Life.ru сообщал о выдаче десяти исполнительных листов по делу Блиновской, девять из которых передали взыскателю 6 октября. Документы позволяют судебным приставам приступить к исполнению соответствующих решений. На следующий день стало известно, что блогерша не признала вину при кассационном пересмотре приговора. Её адвокаты также ссылались на истечение срока давности по налоговой статье, но добиться отмены судебного акта не смогли. Кроме того, в августе арбитраж признал обоснованным дополнительное требование ФНС на 15,5 тысячи рублей, которое учтут при расчётах с кредиторами.
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