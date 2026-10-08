Кассация признала законной конфискацию Lamborghini Urus Блиновской

Кассационный суд подтвердил законность конфискации имущества Елены Блиновской и её супруга, включая Lamborghini Urus стоимостью 24,9 миллиона рублей. Жалобы защиты не помогли сохранить дорогостоящий автомобиль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Адвокаты настаивали, что внедорожник не принадлежит осуждённой блогерше. Машина находилась в собственности компании «РЕСО-Лизинг» и была оформлена на индивидуального предпринимателя Блиновскую. До ареста она регулярно вносила платежи за транспортное средство.

По мнению защиты, изъятие чужого имущества нарушает права заинтересованных лиц и мешает процедуре банкротства. В частности, оно препятствует продаже активов должника для расчётов с кредиторами. Лизинговая компания также пыталась добиться снятия ареста, однако получила отказ.

Кроме того, юристы оспаривали сам механизм конфискации. Они утверждали, что доходы от уклонения от уплаты налогов не подлежат изъятию, а легализация средств не принесла самостоятельной прибыли. По их версии, фигурирующая в приговоре сумма совпадает с налоговой недоимкой.

Однако кассационная инстанция не нашла оснований для пересмотра принятых решений. Суд указал, что все возражения относительно принадлежности активов, сроков их приобретения и законности применённых мер уже рассматривались ранее и были мотивированно отклонены.