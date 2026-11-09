«Близкий и надёжный друг»: Медведев рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в сфере обороны
Медведев назвал Казахстан близким и надёжным другом России
Дмитрий Медведев и Аида Балаева. Обложка © МАКС / Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл встречу со своей казахстанской коллегой Аидой Балаевой, подчеркнув особый характер отношений двух государств. О состоявшихся переговорах он сообщил лично, назвав Казахстан близким и надёжным другом России.
«Казахстан — близкий и надёжный друг России», — подчеркнул Медведев.
По словам зампреда российского Совбеза, Москва и Астана активно развивают торгово-экономические связи, а также укрепляют сотрудничество в области обороны и безопасности. Эти направления остаются важными составляющими двусторонних отношений.
«Рассчитываем на продолжение тесного диалога России и Казахстана по всем вопросам, важным для развития наших народов», — добавил Медведев.
Балаева занимает пост заместителя председателя Совета безопасности Казахстана с 31 августа 2026 года. На эту должность её назначил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Ранее она работала заместителем премьер-министра и министром культуры и информации страны.
Ранее Life.ru рассказывал о встрече министра обороны РФ Андрея Белоусова с казахстанским коллегой Айдосом Мырзахметовым в Астане. Глава российского военного ведомства поблагодарил Казахстан за содействие в работе российских военных испытательных полигонов и назвал республику проверенным временем другом и союзником по ОДКБ. Стороны обсудили развитие военно-технического сотрудничества, совместную подготовку войск и утвердили план взаимодействия на 2027 год.