Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл встречу со своей казахстанской коллегой Аидой Балаевой, подчеркнув особый характер отношений двух государств. О состоявшихся переговорах он сообщил лично, назвав Казахстан близким и надёжным другом России.

«Казахстан — близкий и надёжный друг России», — подчеркнул Медведев.

По словам зампреда российского Совбеза, Москва и Астана активно развивают торгово-экономические связи, а также укрепляют сотрудничество в области обороны и безопасности. Эти направления остаются важными составляющими двусторонних отношений.

«Рассчитываем на продолжение тесного диалога России и Казахстана по всем вопросам, важным для развития наших народов», — добавил Медведев.

Балаева занимает пост заместителя председателя Совета безопасности Казахстана с 31 августа 2026 года. На эту должность её назначил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Ранее она работала заместителем премьер-министра и министром культуры и информации страны.