Blizzard удивила фанатов первым за 23 года дополнением к Warcraft 3

Компания Blizzard неожиданно анонсировала и сразу же выпустила Forsaken Kingdom — новое дополнение к культовой стратегии Warcraft 3. Аддон уже доступен для загрузки на ПК в магазине Battle.net, однако воспользоваться им смогут только владельцы скандального ремастера Warcraft 3: Reforged.

Релиз стал знаковым для франшизы: это первое полноценное дополнение за 23 года существования серии. Игроков ждут несколько сюжетных кампаний, события которых разворачиваются во времена оригинальных Warcraft 3 и The Frozen Throne. В состав аддона также войдёт пролог о Лордероне из финала кампании Альянса за Артаса.

Разработчики обещают более 30 часов контента, обновлённые модели персонажей, новых юнитов и улучшенный редактор сценариев. Дополнение призвано расширить лор вселенной и дать фанатам возможность вернуться в знакомый мир с осовремененной графикой.

Warcraft 3: Reforged вышел в 2020 году и подвергся жёсткой критике со стороны сообщества: игроки остались недовольны урезанным контентом и несоответствием графики предпродажным обещаниям. Ремастер долгое время удерживал антирекорды пользовательских рейтингов, и выпуск Forsaken Kingdom многие восприняли как попытку Blizzard реабилитироваться перед фанатами легендарной стратегии.