Блогер Алексей Столяров попал в ДТП на Рублёвке

Блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублёвке. В момент аварии он находился в своём новом BMW X6 вместе с супругой Верой Бонд. Об этом блогер сообщил в своём Telegram-канале.

Блогер попал в ДТП. Видео © Telegram / Алексей Столяров блогер

По словам Столярова, авария началась, когда белый Volkswagen столкнулся с другой машиной. От удара вторая машина врезалась в кроссовер блогера. В ДТП участвовали четыре автомобиля. У автомобиля Столярова повреждён бампер, несколько других машин буквально смяты в ДТП. Предварительно, участники аварии не пострадали. После столкновения движение частично ограничили.

Ранее четверых подростков доставили в больницы после аварии в Волжском Волгоградской области. За рулём ВАЗ-21099 находился несовершеннолетний без водительских прав. ДТП произошло вечером в воскресенье. По предварительным данным полиции, юноша не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево. Помимо водителя, пострадали трое пассажиров: двоим по 14 лет, ещё одному — 17.