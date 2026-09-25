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Опубликовано 25 сентября, 11:39

Блогер Дима Масленников перевернулся на дрезине в тайге

Блогер Дима Масленников и участники его съёмочной группы попали в аварию в свердловской тайге. Дрезина, в которой ехала команда блогера, вылетела с узкоколейной железной дороги и перевернулась. Серьёзных травм удалось избежать.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/dima_maslen

Экспедиция направлялась к заброшенным посёлкам, где путешественники собирались познакомиться с местными отшельниками и узнать об их жизни вдали от цивилизации.

На дрезине находились пять человек. Среди них был инструктор МЧС, уже сопровождавший команду Масленникова в других поездках. Первую часть маршрута группа преодолела без происшествий.

В какой-то момент блогер предложил прибавить скорость. Дрезина разогналась примерно до 40–50 км/ч, но на рельсах появилось препятствие — предположительно, крупная ветка от упавшего дерева. Вагонетка сошла с путей и опрокинулась вместе с пассажирами. Участники экспедиции отделались ушибами и сильным испугом. Масленников подчеркнул, что никто из его спутников серьёзно не пострадал.

«Слава Богу, что никто серьёзно не пострадал. Повезло!» — написал блогер в своём канале.

После аварии команда смогла вернуть дрезину на рельсы и продолжила экспедицию. Оставшуюся часть пути путешественники проехали уже без прежней спешки.

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Об аварии Масленников впервые рассказал ещё 10 сентября, но тогда не стал раскрывать, на каком транспорте передвигалась команда. Блогер сообщил лишь, что в поездке участвовали пять человек, а трое после происшествия решили сделать рентген, чтобы исключить повреждения рук и ног.

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Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/dima_maslen

Николь Вербер
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