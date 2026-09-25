Блогер Дима Масленников перевернулся на дрезине в тайге

Блогер Дима Масленников и участники его съёмочной группы попали в аварию в свердловской тайге. Дрезина, в которой ехала команда блогера, вылетела с узкоколейной железной дороги и перевернулась. Серьёзных травм удалось избежать.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/dima_maslen

Экспедиция направлялась к заброшенным посёлкам, где путешественники собирались познакомиться с местными отшельниками и узнать об их жизни вдали от цивилизации.

На дрезине находились пять человек. Среди них был инструктор МЧС, уже сопровождавший команду Масленникова в других поездках. Первую часть маршрута группа преодолела без происшествий.

В какой-то момент блогер предложил прибавить скорость. Дрезина разогналась примерно до 40–50 км/ч, но на рельсах появилось препятствие — предположительно, крупная ветка от упавшего дерева. Вагонетка сошла с путей и опрокинулась вместе с пассажирами. Участники экспедиции отделались ушибами и сильным испугом. Масленников подчеркнул, что никто из его спутников серьёзно не пострадал.

«Слава Богу, что никто серьёзно не пострадал. Повезло!» — написал блогер в своём канале.

После аварии команда смогла вернуть дрезину на рельсы и продолжила экспедицию. Оставшуюся часть пути путешественники проехали уже без прежней спешки.

Об аварии Масленников впервые рассказал ещё 10 сентября, но тогда не стал раскрывать, на каком транспорте передвигалась команда. Блогер сообщил лишь, что в поездке участвовали пять человек, а трое после происшествия решили сделать рентген, чтобы исключить повреждения рук и ног.