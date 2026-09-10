Блогер Дима Масленников попал в ДТП со своей командой на съёмках экспедиции

Блогер Дима Масленников попал в аварию во время съёмок новой экспедиции. По его словам, серьёзных травм никто из участников команды не получил, однако трое человек решили обратиться в травмпункт для проверки.

«Попали в небольшую аварию на съёмках нашей экспедиции… даже не спрашивайте, на чём мы ехали, потом всё узнаете», — написал блогер.

Масленников рассказал, что в момент происшествия в поездке находились пять человек. Блогер отметил, что сам получил только ушибы и оказался в числе тех, кто пострадал меньше всего. Остальные участники также не получили серьёзных травм, поэтому команда смогла продолжить работу над проектом.

«Слава Богу, что серьёзных травм нет. По большей части отделались небольшим испугом и продолжили съёмки. Но 3 из 5 участников поездки, на всякий пожарный, пойдут в травмпункт делать рентгены. Есть подозрения на небольшие повреждения рук и ног. Я легче всего отделался. Только ушибы и всё», — рассказал он.

Масленников подчеркнул, что авария произошла из-за стечения обстоятельств, а не из-за ошибки кого-либо из участников экспедиции. По его словам, для этого вида транспорта подобные ситуации иногда случаются.