Блогер Пучков задался вопросом, кто на самом деле управляет Украиной
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Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, усомнился в том, кто на самом деле управляет Украиной. Своё мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
По словам Пучкова, Киев получает от других стран деньги, оружие, специалистов и разведданные.
«Кто там у вас главный-то, где сердце, в которое можно воткнуть нож? Никто не знает», — сказал он.
Блогер также заявил, что точного ответа на вопрос о том, кто управляет Украиной, в принципе нет.
Ранее The Spectator оценил положение Украины в конфликте с Россией как всё более сложное сразу по нескольким направлениям. Колумнист Оуэн Мэтьюз считает, что Киев сталкивается с сокращением военных и финансовых возможностей, нехваткой ракет для Patriot и людей на передовой, а внутренние коррупционные скандалы и проблемы в оборонных закупках дополнительно ослабляют позиции властей.
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