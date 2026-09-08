Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, усомнился в том, кто на самом деле управляет Украиной. Своё мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

По словам Пучкова, Киев получает от других стран деньги, оружие, специалистов и разведданные.

«Кто там у вас главный-то, где сердце, в которое можно воткнуть нож? Никто не знает», — сказал он.

Блогер также заявил, что точного ответа на вопрос о том, кто управляет Украиной, в принципе нет.

Ранее The Spectator оценил положение Украины в конфликте с Россией как всё более сложное сразу по нескольким направлениям. Колумнист Оуэн Мэтьюз считает, что Киев сталкивается с сокращением военных и финансовых возможностей, нехваткой ракет для Patriot и людей на передовой, а внутренние коррупционные скандалы и проблемы в оборонных закупках дополнительно ослабляют позиции властей.