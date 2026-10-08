Блогер-трансгендер* Хилми вышел из колонии в мужской одежде

Блогер-трансгендер* Хилми Форкс полностью отбыл трёхлетний срок по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов и вышел из колонии. После освобождения он появился в мужской одежде и заметно изменился внешне.

Причиной для уголовного дела стали публикации в его Telegram-канале. Перед Новым годом в 2023 году блогер размещал посты со сценами полового акта.

Ещё летом 2023 года на Хилми и блогера Дашу Корейку составили административные протоколы о пропаганде ЛГБТ*. После этого Хилми уехал в Армению.

Позднее в отношении него возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ. Суд приговорил блогера к трём годам колонии общего режима.

Хилми Форкс — псевдоним российского блогера Хильми Олейника, получившего известность благодаря эпатажному контенту в соцсетях. В декабре 2023 года Симоновский суд Москвы признал его виновным в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете и назначил три года колонии общего режима.