Россиянин Сергей Вагин, проведший более трёх лет в колумбийских тюрьмах, рассказал о драке с двумя заключёнными, после которой его перевели в тюрьму строгого режима «Ла Пикота». Причиной конфликта стал пропавший мобильный телефон, сообщил мужчина в интервью «Ленте.ру».

По словам Вагина, двое арестантов продавали и сдавали телефоны в аренду другим заключённым. Однажды новички приобрели у них аппарат, но уже на следующий день в изоляторе прошёл обыск, после которого все остались без связи.

Россиянин заметил, что продавцы во время обыска остались рядом с надзирателем, и заподозрил их в том, что они сами сообщили охране о телефоне. Когда Вагин высказал обвинения, вспыхнула драка, которую остановили сотрудники учреждения.

На следующий день россиянина отправили в «Ла Пикота» — тюрьму максимальной безопасности в Боготе. Там он оказался среди осуждённых за тяжкие преступления, в том числе участников наркокартелей.

Вагин утверждает, что за деньги в колумбийских тюрьмах можно получить особые условия содержания и даже нелегальный телефон. При этом, по его словам, между заключёнными и надзирателями существует негласный баланс, нарушение которого способно привести к жестоким столкновениям.