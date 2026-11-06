На Мальдивах группа дайверов устроила драку прямо под водой на глубине около 15 метров. Один из участников конфликта предположительно попытался вырвать изо рта инструктора дыхательный регулятор, без которого тот мог задохнуться, сообщает издание The Sun.

Инцидент произошёл во время погружения у рифа Куда-Ра-Тила. Инструктор по дайвингу Сяо Ду рассказал, что исследовал подводный мир вместе со знакомым, когда к ним приблизились трое других дайверов. По его словам, один из незнакомцев подплыл снизу и толкнул его.

После этого между участниками погружения вспыхнула ссора, быстро переросшая в драку. На опубликованных кадрах видно, как один из мужчин неоднократно хватает инструктора за руку. Сяо Ду пытается оттолкнуть оппонента ластами, однако тот продолжает приближаться.

Драка дайверов на Мальдивах. Видео © X / mud_so

В какой-то момент мужчина, предположительно работавший местным дайв-гидом, попытался схватить дыхательный регулятор инструктора. Сяо Ду удалось вырваться и благополучно подняться на поверхность.

Уже на борту судна инструктор обвинил участников конфликта в попытке лишить его возможности дышать под водой. По словам мужчины, против него действовали сразу трое дайверов.

Компания Maldives Legend Fleet, с которой совершалось погружение, заявила, что передала информацию о произошедшем компетентным органам. Одного из дайв-гидов отстранили от работы до выяснения обстоятельств. Представители компании подчеркнули необходимость беспристрастного расследования.

Национальная ассоциация водного транспорта Мальдив также выразила обеспокоенность инцидентом и призвала полицию и Министерство туризма провести проверку. Обстоятельства конфликта и действия его участников устанавливаются.