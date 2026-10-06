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Регион
Опубликовано 6 октября, 15:57

«Сидел с главарями»: Россиянин раскрыл секреты выживания в СИЗО Колумбии среди наркокартелей

Россиянин Вагин: Главари наркокартелей поддерживали порядок в СИЗО Колумбии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россиянин Сергей Вагин, проведший больше трёх лет в колумбийском СИЗО, рассказал, что соседство с главарями наркокартелей помогало поддерживать порядок среди заключённых. Воспоминаниями о жизни под стражей он поделился с «Абзацем».

«Я сидел со всеми главарями картелей, со всеми самыми крутыми. Поэтому там был контроль, там был порядок», — отметил мужчина.

По его словам, дедовщины за решёткой не было, а сокамерники поддерживали его и относились терпимее, чем к соотечественникам. Со многими из них россиянин подружился и продолжает общаться. За время заключения у Вагина накопился большой видеоархив, ему удавалось проносить телефон туда, куда другие заключённые не могли.

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Ранее посольство России поблагодарило Колумбию за решение депортировать Вагина. О его повторном задержании стало известно 30 сентября. Дипмиссия отвергла вновь прозвучавшие обвинения в шпионаже и финансировании беспорядков, назвав их безосновательными.

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Борис Эльфанд
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