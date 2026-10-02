Посольство РФ поблагодарило Колумбию за решение депортировать Вагина

Посольство России поблагодарило власти Колумбии за решение депортировать россиянина Сергея Вагина, которого повторно задержали в южноамериканской стране. В ближайшие дни он должен вернуться в Россию, сообщила дипмиссия.

«В ближайшие дни Сергей Вагин будет депортирован на Родину. В связи с этим выражаем нашу благодарность властям Колумбии за принятое решение», — говорится в заявлении.

О новом задержании стало известно 30 сентября. Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья объявил о задержании россиянина и его последующем административном выдворении, сославшись на соображения национальной безопасности. Колумбийские власти заявили, что Вагин фигурировал в разведывательных материалах в связи с предполагаемым шпионажем, финансированием беспорядков во время протестов 2021 года и контактами с ELN.

Российское посольство отвергло эти утверждения. В дипмиссии выразили сожаление, что местные СМИ вновь заговорили о якобы существовавших связях Вагина с незаконными вооружёнными группировками и попытках вмешательства во внутренние дела страны.

«Средства массовой информации вновь распространили антироссийские измышления, которые уже давно забыты и не имеют под собой оснований, о финансировании гражданином России беспорядков в Боготе, шпионаже и другой незаконной деятельности, которая здесь преподносится читателям как „иностранное вмешательство“ во внутренние дела страны», — заявили дипломаты.

В посольстве напомнили, что Вагина задержали в марте 2022 года. По итогам расследования ему предъявили обвинения по трём статьям, связанным с экономической деятельностью: в преступном сговоре, несанкционированном переводе активов и неправомерном доступе к компьютерной системе. Дело касалось деятельности в сфере спортивных ставок, вместе с россиянином обвиняемыми стали ещё шесть граждан Колумбии.

Трое фигурантов впоследствии признали ответственность, а процесс в отношении Вагина и остальных обвиняемых продолжился. В августе 2025 года россиянин вышел на свободу после более чем трёх лет заключения — тогда Life.ru сообщал, что Вагина освободили из колумбийского СИЗО после трёх лет и четырёх месяцев под стражей.